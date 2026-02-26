The Swiss voice in the world since 1935
محكمة فرنسية تدين مواطنة إيرانية بتمجيد الإرهاب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس 26 فبراير شباط (رويترز) – أدانت محكمة فرنسية اليوم الخميس مواطنة إيرانية بتهمة تمجيد الإرهاب في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحكمت المحكمة على مهديه إسفندياري، وهي طالبة تقيم في مدينة ليون، بالسجن أربع سنوات، مع وقف تنفيذ ثلاث سنوات من الحكم.

وصدر أمر بمغادرة إسفندياري فرنسا. ووصف محاميها الحكم بأنه “قاس” وقال إنها ستطعن عليه.

واعتقلت إسفندياري العام الماضي بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أشادت فيها بهجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتحاول فرنسا استعادة اثنين من مواطنيها من إيران.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

