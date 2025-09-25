The Swiss voice in the world since 1935
محكمة في رأس الخيمة تنهي نزاعا بقيمة 900 مليون درهم في يوم واحد

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تمكّنت محكمة في رأس الخيمة من الفصل في قضية مدنية بقيمة 900 مليون درهم في يوم واحد في “سابقة نوعها منذ تأسيس المحكمة”، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

ونقلت عن رئيس محاكم رأس الخيمة أحمد محمد الخاطري قوله إن المحكمة أنهت النزاع صلحا بين مستثمرين يتعلق بمعاملات بيع وشراء عقارات، مشيرا إلى أن القضية شكّلت “علامة فارقة في سجل المحكمة، نظرا لقيمة المبلغ محل النزاع وسرعة الفصل فيه”.

وأنشئت “محكمة اليوم الواحد” في دائرة محاكم رأس الخيمة في 2017. واختصّت بالنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها على عشرين ألف درهم، قبل أن تتوسع صلاحيتها في 2024 لتشمل كل الدعاوى المدنية والتجارية.

