محكمة قبرصية تحكم بالسجن على سوري أدين بالتسبب بوفاة فتاة مهاجرة

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حكمت محكمة قبرصية على مواطن سوري تولى قيادة قارب مهاجرين من لبنان، بالسجن ثلاث سنوات لتسببه في وفاة فتاة صغيرة بسبب الجفاف، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة القبرصية، أن محكمة فاماغوستا الجنائية أصدرت حكمها على المواطن السوري البالغ 47 عاما الخميس بعد إدانته بالإهمال الذي أدى إلى وفاة فتاة سورية تبلغ ثلاث سنوات بسبب الجفاف.

وكانت هذه الفتاة بين 60 سوريا “يواجهون صعوبات ومصابين بالجفاف” أُنقذوا من قارب خشبي مزدحم قبالة سواحل الجزيرة في 24 كانون الثاني/يناير 2024.

وأشارت النيابة العامة التي لم تذكر لا اسم الضحية ولا الجاني، إلى أن “الشخص المدان تولى دور قبطان القارب الخشبي الذي نقل المهاجرين السوريين”.

وبموجب القانون القبرصي، تصل العقوبة القصوى للوفاة الناجمة عن الإهمال إلى السجن لمدة أربع سنوات.

وكانت هذه الطفلة واحدة من ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين ثلاث وخمس سنوات نقلهن جوا إلى مستشفى في العاصمة القبرصية نيقوسيا بعد العثور عليهن فاقدات للوعي خلال عملية إنقاذ كبيرة. وقد توفيت في اليوم التالي.

واعتبرت المحكمة إن المتهم فشل في ضمان سلامة الرحلة واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة للركاب في مواجهة المخاطر المحتملة في البحر.

وأضافت أنه كان يفتقر إلى المؤهلات اللازمة لهذه الرحلة بعدما حاول الإبحار بقارب مكتظ لا يستوفي الحد الأدنى من معايير السلامة.

وجاء في بيان المحكمة “عندما تعطل محرك القارب، بقي ستة أيام في المياه المفتوحة، معرّضا لظروف مناخية قاسية ومفتقرا إلى التوجيه والطعام ومياه الشرب (…) العديد من الركاب لجأوا إلى شرب بولهم”.

وكان على متن القارب 15 طفلا من بينهم خمسة قاصرين غير مصحوبين بذويهم.

انطلق المهاجرون من لبنان الواقع على مسافة نحو 168 كيلومترا من قبرص، في 18 كانون الثاني/يناير 2024.

تشخ/الح/ص ك