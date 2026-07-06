محكمة نمساوية تدين مسؤولا أمنيا سوريا سابقا بتهم بين 2011 و2013

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فيينا 6 يوليو تموز (رويترز) – أدانت محكمة نمساوية اليوم الاثنين مسؤولا أمنيا سابقا بجهاز المخابرات السوري في مدينة الرقة بتهم تشمل التعذيب والاعتداء الجنسي، وذلك على خلفية إساءة معاملة معارضي الرئيس السابق بشار الأسد قبل ما يزيد على 10 سنوات.

وحكمت المحكمة في فيينا على المتهم الرئيسي خالد ح. بالسجن ثماني سنوات بعد أن أدلى أكثر من 12 ضحية بشهاداتهم بخصوص تعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء وسكب الماء الساخن والبارد عليهم خلال فترة رئاسته لجهاز المخابرات العامة في الرقة بين عامي 2011 و2013.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)