محمد البشير يعلن تكليفه برئاسة حكومة انتقالية في سوريا

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من مايا الجبيلي وتيمور أزهري

دمشق (رويترز) – أعلن رئيس الوزراء الجديد في سوريا يوم الثلاثاء توليه رسميا مسؤولية حكومة انتقالية مدعومة من جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد قبل ثلاثة أيام.

وفي كلمة قصيرة بثها التلفزيون، قال محمد البشير، وهو شخصية معروفة في سوريا وأدار في السابق منطقة صغيرة تحت سيطرة المعارضة المسلحة في شمال غرب البلاد، إنه سيقود حكومة انتقالية حتى الأول من مارس آذار.

وقال البشير “اليوم تم عقد جلسة مجلس الوزراء، ضمت فريق العمل في حكومة الإنقاذ السورية التي كانت عاملة في منطقة إدلب وما حولها. بالإضافة للحكومة السورية للنظام المخلوع”.

وأضاف “عنوان الجلسة هي عبارة عن نقل المؤسسات والملفات من حكومة النظام المخلوع إلى الحكومة السورية المؤقتة من أجل استلام هذه الملفات وتسيير الأعمال”.

وكان البشير يتحدث من غرفة اجتماعات ويظهر من خلفه علم المعارضة المسلحة طوال فترة الحرب الأهلية بألوانه الثلاثة، الأخضر والأبيض والأسود، وعلم أبيض مكتوب عليه الشهادتان باللون الأسود، والذي ترفعه عادة الجماعات الإسلامية السنية المسلحة في سوريا.

وفي دمشق أعادت البنوك فتح أبوابها للمرة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، في خطوة كبرى نحو عودة الحياة إلى طبيعتها. وأعادت المتاجر فتح أبوابها وعادت حركة المرور إلى الطرق وكذلك استأنف عمال البناء مهامهم وبدأوا في إصلاح دوران على طريق في وسط المدينة وبدأ عمال النظافة تنظيف الشوارع.

وكان هناك انخفاض ملحوظ في عدد الرجال المسلحين في الشوارع. قال مصدران مقربان من مقاتلي المعارضة السورية لرويترز يوم الثلاثاء إن قيادة قوات المعارضة أمرت مقاتليها بالانسحاب من المدن وبنشر وحدات من الشرطة وقوات الأمن الداخلي التابعة لهيئة تحرير الشام.

وجاءت الخطوات نحو عودة الحياة إلى طبيعتها رغم غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت قواعد للجيش السوري، الذي انسحبت قواته في مواجهة الهجوم الخاطف الذي أطاح بالأسد.

وقالت إسرائيل، التي أرسلت قوات إلى منطقة منزوعة السلاح في سوريا، إن الضربات تستهدف منع وصول الأسلحة إلى أياد معتدية لكنها نفت أن تكون قواتها قد توغلت داخل سوريا بما يتجاوز المنطقة العازلة على الحدود.

وفي إشارة إلى استعداد قوى غربية للعمل مع هيئة تحرير الشام، وهي جماعة كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة وقادت المعارضة المسلحة ضد الأسد وأكدت مؤخرا على انفصالها عن جذورها الجهادية، قلل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا من أهمية تصنيفها منظمة إرهابية.

وقال جير بيدرسن في إفادة صحفية في جنيف “الواقع حتى الآن هو أن هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة الأخرى تبعث برسائل جيدة إلى الشعب السوري … عن الوحدة والشمول”.