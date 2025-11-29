محمد بن راشد للفضاء يعلن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي “فاي-1”

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء نجاح إطلاق القمر الاصطناعي “فاي-1″، أول منصة معيارية تُطوَّر ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان السبت.

وانطلق القمر على متن صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا، مساء الجمعة في الساعة 10:44 مساء بتوقيت الإمارات، بحسب البيان ذاته.

وقال مساعد المدير العام للهندسة الفضائية بمركز محمد بن راشد للفضاء، عامر الصايغ الغافري، “يعكس تطوير هذا القمر بالكامل في دولة الإمارات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، التزامنا بتعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات الوطنية للجيل القادم من المهندسين والباحثين القادرين على قيادة مستقبل الاستكشاف الفضائي عالميا”.

