محمد بن راشد يستقبل الرئيس الإيطالي ويؤكّد عمق العلاقات الثنائية

استقبل نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخميس، في قصر زعبيل، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الذي يجري زيارة رسمية إلى الإمارات، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأكّد الشيخ محمد “عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات”، بحسب بيان المكتب الإعلامي.

وشدّد على “أهمية مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة إلى التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة”، وفق البيان ذاته.

