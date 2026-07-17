مخاوف التصعيد تتنامى مع قصف أمريكا جسورا وضرب إيران محطة تحلية

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دبي 17 يوليو تموز (رويترز) – صعدت الولايات المتحدة حملة القصف على إيران اليوم الجمعة مستهدفة جسورا ومطارا، وردت طهران باستهداف إحدى محطات ‌القوى الكهربية ‌وتقطير المياه في الكويت ليخاطر بذلك الطرفان بتصعيد جديد عبر توسيع أهداف الحرب لتشمل البنى التحتية.

وفي البحر، حيث أدى تجدد الاشتباكات إلى تعطيل إمدادات الطاقة من الخليج مرة أخرى، اعتلت قوات من مشاة البحرية الأمريكية ناقلة نفط قرب مضيق هرمز. واستولى مسلحون على سفينة أخرى قبالة اليمن، مما أثار مخاوف بشأن الأمن في مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، وهو الممر الرئيسي الآخر في الشرق الأوسط لشحنات النفط.

ويواصل الطرفان اختبار حدود التصعيد منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، مما زاد من احتمالات الانزلاق مجددا إلى حرب شاملة.

وفي ظل التقارير عن التصعيد اليوم، قفزت أسعار خام برنت القياسي بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى نحو 87 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ التوصل إلى اتفاق مؤقت قبل شهر كان يهدف إلى إنهاء الحرب. وتراجعت أسعار الأسهم العالمية، وفتحت وول ستريت على انخفاض حاد.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن غارات جوية واسعة النطاق على البنية التحتية الإيرانية، وأحجم عن استبعاد فكرة تنفيذ هجوم بري على ساحل إيران أو بعض الجزر. ويقول مسؤولون أمريكيون إن من بين أهداف الهجمات على جنوب إيران منح ترامب المزيد من الخيارات.

لكن مثل هذه الخطوات تخاطر أيضا بدفع إيران إلى الرد بتصعيد مماثل عبر استهداف بنى تحتية حيوية للدول العربية المجاورة المهددة، أو دفع جماعة الحوثي المتحالفة معها في اليمن إلى مفاقمة تعطيل إمدادات الطاقة العالمية من خلال مهاجمة السفن القادمة من البحر الأحمر.

* استهداف جسور في إيران ومحطة في الكويت

أدرجت القيادة المركزية الأمريكية “البنية التحتية اللوجستية العسكرية” ضمن قائمة الأهداف التي قالت إنها استهدفتها في أحدث هجماتها على إيران، في أول إشارة إلى استهداف بنى تحتية منذ أكثر من أسبوع.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن ما لا يقل عن خمسة جسور تعرضت للقصف في الجنوب. ووردت أنباء عن مقتل سبعة أشخاص في هجمات على جسور في ميناء بندر خمير جنوب البلاد، حيث تعرضت محطة قطار للاستهداف أيضا.

وأفادت تقارير بتعرض مطار في مدينة (إيران شهر) لهجوم، وهي مدينة تقع في إقليم له حدود مع باكستان إلى الشرق بعيدا عن الساحل.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذه التقارير، التي أشارت أيضا إلى هجمات أخرى تسببت في سقوط قتلى، منها هجوم أسفر عن مقتل امرأة وإصابة طفلها في ميناء بندر عباس.

وردا على ذلك، أعلنت إيران تنفيذ هجمات على دول خليجية تستضيف قواعد جوية أمريكية منها البحرين وقطر والكويت.

وقالت السلطات في الكويت إن إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في البلاد تعرضت لهجوم إيراني، مما تسبب في أضرار بمرافق المحطة واندلاع حريق وتعطل عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، بينما بدأت الفرق الفنية تقييم الأضرار وتأمين المحطة والعمل على إعادة توليد الكهرباء إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وتعتمد دول الخليج العربية بقوة على محطات توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.

وعندما استهدفت إيران محطة لتحلية المياه في الكويت في 30 مارس آذار، اعتبر ذلك تصعيدا كبيرا ساهم في دفع الولايات المتحدة لإعلان أول وقف لإطلاق النار في الحرب بعد تلك الواقعة بأسبوع.

* صراع على المضيق

قالت إيران إنها قصفت قواعد أمريكية في الكويت وقطر والبحرين، ومحطة رادار أمريكية في سلطنة عمان. وسُمع أيضا دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، وقالت وزارة الداخلية القطرية إن طفلا أصيب إثر سقوط شظايا.

وقالت إيران إنها شنت هجوما على سوريا، لأول مرة على ما يبدو في هذه الحرب، مستهدفة ما وصفته بقاعدة أمريكية للقوات الخاصة في التنف، التي تقول دمشق وواشنطن إن القوات الأمريكية انسحبت منها في وقت سابق من العام. وذكر مصدر عسكري سوري أن الضربة جاءت قرب القاعدة ولم تسفر عن أضرار أو إصابات. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه لم يقتل أو يؤسر أي جندي أمريكي.

وانهار الاتفاق المؤقت المبرم الشهر الماضي لإنهاء الحرب منذ السابع من يوليو تموز، عندما استهدفت إيران سفنا في مضيق هرمز، وردت الولايات المتحدة بتنفيذ غارات جوية. ومنذ ذلك الحين أعلنت إيران إغلاق المضيق، وعاودت واشنطن فرض حصارها على الموانئ الإيرانية.

وفي أحدث تحرك في البحر، أعلن الجيش الأمريكي اعتلاء قواته ناقلة لتطبيق الحصار، ونشر صورا تظهر عناصر من مشاة البحرية الأمريكية وهم يهبطون من طائرة هليكوبتر إلى ظهر الناقلة، وظهر أحدهم أمام علم إيران في تلك الصور.

وخارج منطقة الخليج، اعتلى مسلحون واستولوا على ناقلة صغيرة للكيماويات قبالة ساحل اليمن في خليج عدن قرب مدخل البحر الأحمر.

وقال مصدر في مجال الأمن الملاحي البحري إن الواقعة تبدو مرتبطة بالقرصنة الصومالية وليست تحركا من جانب الحوثيين حلفاء إيران في اليمن. لكن مصادر أمنية في منطقة القرن الأفريقي تحدثت في السابق عن مخاوف من احتمال أن يساعد الحوثيون القراصنة في المنطقة أو أن يوفروا لهم التشجيع والتسليح.

وعلى الرغم من أن إيران والولايات المتحدة تتبادلان الضربات يوميا منذ الأسبوع الماضي، فإنهما تحجمان حتى الآن عن التصعيد بما يتجاوز الحدود التي وُضعت في وقت سابق من الحرب، حين كانت البنية التحتية المدنية والأهداف الاقتصادية الكبرى في الغالب خارج نطاق الاستهداف بسبب خطر الردود الانتقامية.

وتحذر إيران من أنها ستستهدف بنى تحتية مدنية في أنحاء الشرق الأوسط إذا نفذ ترامب تهديداته باستهداف البنية التحتية الإيرانية.

وألمحت طهران إلى أنها قد تحث حلفاءها الحوثيين في اليمن على إغلاق مضيق رئيسي آخر، وهو مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، مما قد يقطع الطريق الرئيسي البديل للخليج لنفط الشرق الأوسط. وقالت مصادر لرويترز إن إيران أصدرت تعليمات بالفعل للحوثيين بالتحرك في حال شنت واشنطن هجوما على البنية التحتية الإيرانية.

(إعداد بدور السعودي وسلمى نجم ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )