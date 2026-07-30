مختبرات “هيلمان” ستبتكر لقاحا ضد إيبولا هو “الأكثر ترجيحا للنجاح”

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أعلنت مختبرات “هيلمان” التي تتخذ من سنغافورة مقرا أنها ستبتكر لقاحا ضد إيبولا، قالت منظمة الصحة العالمية إنه “الأكثر ترجيحا للنجاح” لمكافحة انتشار الفيروس في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وتسببت سلالة “بونديبوغيو” من فيروس إيبولا والتي لا لقاحات أو علاجات لها، بمقتل نحو 1500 شخص في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وتتسابق جهات عدة لابتكار لقاح لهذه السلالة النادرة، بهدف احتواء تزايد تفشي الفيروس.

وقال خبراء في منظمة الصحة العالمية إن جرعة واحدة تعتمد على منصة rVSV هي “الأكثر ترجيحا للنجاح”، لأنها تستخدم نفس المنصة المستخدمة في لقاح إيرفيبو، وهو اللقاح الوحيد ضد إيبولا الحاصل على موافقة رسمية.

وأعلنت مختبرات “هيلمان”، ومقرها سنغافورة، أنها ستُسرّع من تطوير لقاح rVSV بونديبوغيو تمهيدا لاختباره على البشر في تجارب سريرية.

ويتطلب لقاح إيرفيبو التخزين في درجات حرارة منخفضة جدا، بينما يُؤمل أن يدوم لقاح بونديبوغيو الجديد لأشهر في البرادات العادية، مما يجعله أرخص وأسهل في التوزيع على المناطق النائية.

يعتمد اللقاح على نسخة معدّلة من فيروس التهاب الفم الحويصلي، وهو فيروس يصيب الحيوانات، كناقل لإيصال بروتين من فيروس إيبولا بونديبوغيو إلى الجهاز المناعي لدى الإنسان، بما يحفّز استجابة مناعية.

دل/رك/س ح