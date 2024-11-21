مداولات اللحظة الأخيرة في كوب29 للتوصل إلى مبالغ دعم محددة

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تخوض الدول الغنية والنامية الخميس المرحلة الأخيرة من المفاوضات لوضع أرقام محددة للمساعدات المالية خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) في باكو مع عرض أطراف مختلفة أوراقها وطلب محدد من “مجموعة 77+الصين” الكبيرة.

وطالب ممثل هذا التحالف الذي يضم أكثر من 134 دولة من الجنوب، الاتحاد الأوروبي واليابان الولايات المتحدة خصوصا بتمويلات “لا تقل” عن 500 مليار دولار سنويا من أجل المناخ بحلول 2030.

وقال الأوغندي أدونيا أيباري أمام ممثلي الدول المشاركة “يجب ألا نغادر باكو من دون رقم واضح”.

ولا تتضمن مسودة الاتفاق التي نشرتها الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر فجر الخميس أرقاما محددة. ولم ينل النص المطروح رضى أي من الأطراف.

من المتوقع إصدار نسخة جديدة مساء، تتضمن هذه المرة مبالغ محددة، وفق ما وعدت رئاسة مؤتمر الأطراف.

من جهته، قال المبعوث الأميركي جون بوديستا “نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن” في النص، وقد أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص “غير مقبول في صيغته الحالية”.

ويطالب هوكسترا مع زملائه الأوربيين بمزيد من التعهدات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في وجه الدول المنتجة للنفط التي تلجم الجهود مثل المملكة العربية السعودية.

في هذا الصدد، قال ممثل السعودية البراء توفيق للموفدين في أذربيجان إن “المجموعة العربية لن تقبل بأي نص يستهدف أي قطاعات محددة بما يشمل الوقود الأحفوري”، بعد عام على اختتام مؤتمر “كوب28” في دبي باتفاق حول التخلي التدريجي عن النفط والغاز والفحم.

لكن الوزير الإيرلندي إيمون راين قال لوكالة فرانس برس “الأمور تتقدم من الواضح أن النص ليس نهائيا. سيكون مختلفا بشكل جذري وثمة مساحة للتوصل إلى اتفاق”.

ودعت الصين، وهي فاعل رئيسي في إيجاد التوازن بين الدول المتقدمة والعالم النامي، “جميع الأطراف إلى التوصل لحل وسط”، كما اعتبر ممثلها شيا ينغشيان أن النص المقترح “غير مقبول”.

لكن الصين رسمت أيضا خطا أحمر، إذ طالبت بألا تحتسب الأموال التي تقدمها بالفعل لبلدان الجنوب في الهدف المالي الذي يتم التفاوض عليه في باكو، أي المبلغ الذي يتعين على البلدان الغنية أن تلتزم بتقديمه بحلول عام 2030 أو 2035.

ويصر الاتحاد الأوروبي، المساهم الرئيسي على مستوى العالم في تمويل الانتقال البيئي، على مشاركة الصين وقطر وسنغافورة بشكل أكثر شفافية في الجهد العالمي حتى تتمكن البشرية من الحفاظ على التزامها بالحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

– “صورة مشوهة” –

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إن فشل المفاوضات “ليس خيارا” داعيا إلى “مجهود كبير” للتوصل إلى اتفاق.

والنص الموقت الذي عرضته رئاسة “كوب29” يقع في عشر صفحات ويحاول الموازنة بين خيارين متعارضين بالكامل حول الحجم الجديد للمساعدة المالية الذي ينبغي على المؤتمر تحديده.

وقال جو ثوايتس من منظمة “ان اردي سي” غير الحكومية “النص يعطي صورة مشوهة عن مواقف الدول المتطورة والنامية. وعلى الرئاسة أن تعرض خيارا ثالثا للتوفيق بينها”.

وقد طرح الخيار الثالث الذي يبقى طي الكتمان الأسترالي كريس بوين والمصرية ياسمين فؤاد المكلفان تقريب الموافق بين دول الشمال ودول الجنوب لكن لم تعرض تفاصيله على الدول بعد وتحتفظ به على ما أكدت ثلاثة مصادر مطلعة على سير المفاوضات لوكالة فرانس برس.

– آلاف المليارات –

يعكس الخيار الأول في مشروع الاتفاق الذي نشر الخميس مطالب الدول النامية من دون تحديد مبلغ معين. إلا انه يطلب توفير آلاف مليارات الدولارات سنويا من الأموال العامة من الدول ال23 الغنية الملزمة راهنا بمساهمة وقف الاتفاقات الأممية، ولا سيما أوروبا والولايات المتحدة واليابان، ومن أموال خاصة “خلال الفترة بين 2025 و2035” على شكل هبات خصوصا وليس قروض.

وهذا المبلغ يزيد بكثير على المئة مليار دولار التي التزمت الدول الغنية توفيرها خلال فترة 2020-2025. ويعتبر هذا الخيار غير واقعي بالنسبة إلى الدول الغنية خصوصا مع مرحلة التقشف في الميزانية الراهنة.

أما الخيار الثاني فيلخّص وجهة نظر الدول الغنية ويكون الهدف المالي فيه “رفع المالية العالمية للتحرك المناخي” إلى آلاف المليارات سنويا من دون تحديد المبلغ المحدد سنويا “بحلول 2035”.

وفي مؤتمرات كوب لا يكشف أي طرف عادة خطوطه الحمراء إلا في اليوم الأخير.

بل-اكو-جما/غ ر-ح س/ب ق