مدعي عام الجنائية الدولية: مشبته به أمر بالقتل والاغتصاب في دارفور

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لاهاي ‬(رويترز) – أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قضاة المحكمة يوم الأربعاء بأن علي محمد علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي الجنجويد الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004، وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا المعروف أيضا باسمه الحركي علي قشيب.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في بيانه الختامي إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدم شهود الادعاء “روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها” وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالا للشك.

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005. ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين، منهم الرئيس السابق عمر البشير فيما يتعلق بارتكاب إبادة جماعية.

اندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم الجنجويد لقمع التمرد مما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهرا بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو حزيران من هذا العام أنه يجري أيضا تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حاليا في دارفور.