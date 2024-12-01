مدونون عسكريون: روسيا تقيل الجنرال المسؤول عن عملياتها في سوريا

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موسكو (رويترز) – قال مدونون عسكريون روس يوم الأحد إن موسكو أقالت سيرجي كيسيل الجنرال المسؤول عن قواتها في سوريا، وذلك بعد اجتياح مقاتلين من المعارضة مدينة حلب في أكبر تحد للرئيس بشار الأسد منذ سنوات.

وروسيا من حلفاء الأسد الرئيسيين. وأوردت قناة (رايبار) المقربة من وزارة الدفاع الروسية ومدونة (فويني أوسفيدوميتيل) “المخبر العسكري” نبأ إقالة كيسيل البالغ 53 عاما.

وطلبت رويترز من وزارة الدفاع الروسية التعليق. وأجرت روسيا عددا من التغييرات غير المعلنة في صفوف الجيش منذ اندلاع حرب أوكرانيا.

وذكرت تقارير غير مؤكده أن الكولونيل جنرال ألكسندر تشيكو سيحل محل كيسيل.