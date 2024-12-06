مدير: إسرائيل اقتحمت مستشفى بغزة وطردت عاملين وجثث متناثرة في الشوارع بعد غارات

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من نضال المغربي

القاهرة(رويترز) – قال مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة يوم الجمعة إن قوات إسرائيلية اقتحمت المستشفى الليلة الماضية وأمرت بإجلاء بعض العاملين والنازحين ثم انسحبت، وإن الجثث تناثرت في الشوارع المحيطة جراء غارات جوية.

وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية عبر أحد تطبيقات المراسلة “في البداية، كانت هناك سلسلة من الغارات الجوية على الجانبين الشمالي والغربي من المستشفى، مصحوبة بنيران كثيفة ومباشرة”.

وأضاف “ثم فوجئنا بدخول شخصين إلى المستشفى حاملين مكبر صوت أمراني بإخلاء جميع المرضى والنازحين وأفراد الطاقم الطبي، وإجلاء الجميع إلى ساحة المستشفى وإخراجهم بالقوة إلى نقطة التفتيش، بعد ذلك، عادوا إليّ وطلبوا مرافقا واحدا لكل مريض ونازح للمساعدة في الإخلاء”.

ويرفض الجيش الإسرائيلي التعليق حتى الآن. ويتهم مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) باستخدام المباني المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمباني السكنية غطاء لعملياتهم منذ بدء الحرب في غزة قبل 14 شهرا. وتنفي حماس ذلك وتتهم إسرائيل بالقصف العشوائي والاعتداءات.

وعاد مستشفى كمال عدوان من جديد ليكون محط تركيز عمليات عسكرية تشنها إسرائيل في شمال قطاع غزة وتقول إنها تستهدف منع المسلحين من إعادة تنظيم صفوفهم.

وقال أبو صفية في تصريح آخر عبر الإنترنت “في الصباح، صدمنا لرؤية المئات من الجثث والجرحى في الشوارع المحيطة بالمستشفى”.

وأضاف “الوضع داخل المستشفى وحوله كارثي، هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم أربعة شهداء من الكوادر الطبية في المستشفى، ولم يتبق أي جراحين”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة روايته على نحو مستقل نظرا لعدم تمكن وسائل الإعلام من الوصول إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن المستشفيات الثلاثة الرئيسية في الطرف الشمالي من القطاع متوقفة تقريبا عن العمل وتتعرض لهجمات متكررة منذ أن أرسلت إسرائيل دباباتها إلى بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا في أكتوبر تشرين الأول.

* نداء استغاثة

اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في نداء استغاثة الجيش الإسرائيلي بارتكاب “جريمة حرب” في مستشفى كمال عدوان وممارسة “كل أشكال القتل والعنف فيه وفي محيطه”.

وأضافت في بيان “من تبقى من الجرحى بداخله يعانون من جروح بالغة وبحاجة فورية للعلاج”.

وقالت الوزارة “عدد المستشفيات التي تعمل جزئيا 17 مستشفى من 36، بأقل الإمكانيات من الكوادر والمستلزمات والمعدات والوقود والكهرباء، وهي مهددة بالتوقف عن العمل في أي لحظة”.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن القوات الإسرائيلية قصفت مستشفى كمال عدوان ربما دون تحذير موظفيها مسبقا.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية ريك بيبركورن في إفادة صحفية مصورة عبر الإنترنت من جنيف “الأمر مقلق للغاية ولا ينبغي أن يحدث أبدا”. وأضاف أن المستشفى حاليا “يعمل بالحد الأدنى”.

يقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل مئات المسلحين في اشتباكات مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في شمال غزة منذ أكتوبر تشرين الأول، وهي منطقة كثيفة العمران قال الجيش في وقت سابق من العام إنه قضى على الأنشطة المسلحة فيها.

وقالت إسرائيل يوم الجمعة إن قواتها قتلت خلال الأسبوع المنصرم عددا من كبار أعضاء حماس، والذين شاركوا في الهجوم على عدد من بلداتها الجنوبية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وكانوا يقودون وحدات مسلحة في شمال ووسط غزة.

وتقول حماس وحليفتها الأصغر حركة الجهاد الإسلامي إنهما قتلتا الكثير من الجنود الإسرائيليين في تلك المناطق خلال الفترة ذاتها.

وقال سكان في بيت لاهيا إن الجيش قصف عدة منازل بالقرب من مستشفى كمال عدوان خلال الليل. ويقول فلسطينيون إن إسرائيل تخطط لإنشاء منطقة عازلة على الأطراف الشمالية لقطاع غزة بعد إخلاء المنطقة. وتنفي إسرائيل ذلك.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي إدارة إسرائيلية تابعة لوزارة الدفاع معنية بتنسيق الشؤون المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشرف على المساعدات المقدمة إلى القطاع، إنها سهلت توصيل آلاف الطرود الغذائية وأجولة الدقيق (الطحين) إلى بيت حانون، بالتعاون مع وكالات إغاثة دولية، لتوزيعها على السكان المتبقين.

وشنت إسرائيل عملية عسكرية جوية وبرية على قطاع غزة المكتظ بالسكان والذي تحكمه حماس بعد أن اقتحم مسلحون بلدات حدودية إسرائيلية قبل 14 شهرا، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

ودمرت القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين مساحات شاسعة من القطاع، مما أدى إلى نزوح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 44500 من السكان قتلوا، وهناك مخاوف من أن يكون الآلاف لقوا حتفهم تحت الأنقاض.