مدير: تعليق الرحلات بمطار صنعاء حتى إشعار آخر عقب الهجوم الإسرائيلي

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – قال المدير العام لمطار صنعاء الدولي يوم الأربعاء في منشور على منصة إكس إنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر، بسبب الأضرار الفادحة التي لحقت به جراء الهجوم الإسرائيلي.

وكتب المدير العام خالد الشايف في المنشور “نتيجة للعدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي وما نجم عنه من أضرار فادحة. تقرر تعليق جميع أنواع الرحلات من وإلى المطار حتى إشعار آخر”.

استهدف الجيش الإسرائيلي المطار الرئيسي في اليمن بضربات جوية يوم الثلاثاء في ثاني هجوم له خلال يومين على الحوثيين المتحالفين مع إيران بعد تصاعد التوتر بين الجماعة وإسرائيل.