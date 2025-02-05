مديرة اليونسكو تشيد باستعادة الموصل “تاريخها وهويتها” مع قرب انتهاء أعمال ترميمها

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أشادت مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي الأربعاء بعد زيارة الجامع النوري الكبير في الموصل، باستعادة المدينة “تاريخها وهويتها” مع قرب انتهاء أعمال ترميمها بعد سبعة أعوام من دحر تنظيم الدولة الإسلامية من العراق حيث عاث خرابا في مساحات واسعة.

وقالت أزولاي في كلمة ألقتها في باحة المسجد وخلفها المنارة التي أُعيد إعمارها “أنا سعيدة جدا لوقوفي أمامكم وأمام المئذنة التي يزيد عمرها عن 850 عاما (…) وأن تكون واقفة هنا خلفي بمثابة عودة لتاريخ المدينة وهويتها”.

عملت اليونسكو على مدى خمسة أعوام على ترميم المعالم الأثرية في المدينة الواقعة بشمال العراق والتي أعلن الزعيم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي منها في جامع النوري الكبير في تموز/يوليو 2014 إقامة “الخلافة الإسلامية” على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

ومن بين هذه المعالم المسجد ومنارته واسمها “الحدباء” لأنها مائلة. ودُمّر المعلمان في حزيران/يونيو 2017 خلال المعارك بين القوات العراقية وتنظيم الدولة الإسلامية بفعل متفجّرات وضعها الجهاديون داخل المسجد، حسبما يقول الجيش العراقي.

وأعلنت القوات العراقية، بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن، في نهاية 2017 هزيمة التنظيم على أراضيها.

وأكّد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بدوره أن “نسبة الإنجاز بلغت مرحلة متقدمة”، معربا عن أمله في أن يكون “هناك افتتاح تاريخي” رسمي في الأسابيع المقبلة يحضره مسؤولون عراقيون أبرزهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

وأشارت أزولاي إلى أن أعمال ترميم المنارة تضمّنت “إعادة استخدام نحو 45 ألف قطعة أصلية وفق تقنيات تقليدية” بهدف الحفاظ على طابعها التاريخي، وعلى ميلانها “كما يريدها سكان الموصل”.

دُمّر 80% من المدينة القديمة في الموصل، وأُزيل أكثر من 12 ألف طنّ من الأنقاض من المواقع الرئيسية لمشروع اليونسكو، بما فيها كنيسة الطاهرة وكنيسة سيدة الساعة و124 منزلا تراثيا.

ولفتت أزولاي إلى أنه “في السنوات الستة الأخيرة، جمعنا أكثر من 115 مليون دولار” من أجل أعمال الترميم وإعادة الإعمار، شاكرة الشركاء الأساسيين وأبرزهم الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت “خلقنا 7700 وظيفة للسكان المحليين ودرّبنا نحو 2800 عراقي في قطاعَي التراث والبناء، بغية منح الموصل حياة جديدة”.

رح/كبج/ص ك