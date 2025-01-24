مديرة مخيم الهول: استعدادت لأولى رحلات إعادة معتقلين مرتبطين بالدولة الإسلامية إلى مناطق بسوريا

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القامشلي (سوريا) (رويترز) – قالت جيهان حنان مدير مخيم الهول إن السلطات التي يقودها الأكراد والتي تدير المعسكر مترامي الأطراف للسجناء المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا تستعد لأولى رحلات عودة على الإطلاق للمعتقلين إلى المناطق السورية، وهي الخطوة التي أتاحها سقوط نظام الأسد.

وأضافت أن الاستعدادات جارية للعودة الطوعية التي تشمل 66 عائلة حيث يمثل النساء والأطفال الغالبية العظمى من النزلاء.