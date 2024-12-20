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مديرة منظمة الهجرة: عودة اللاجئين بأعداد كبيرة قد تضغط على سوريا

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جنيف (رويترز) – قالت إيمي بوب مديرة المنظمة الدولية للهجرة للصحفيين يوم الجمعة إن عودة اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة إلى ديارهم ستضغط على البلاد وقد تؤجج الصراع في مرحلة هشة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في وقت سابق هذا الشهر.

وأضافت بوب خلال إفادة صحفية في جنيف بعد زيارة سوريا “نعتقد أن عودة الملايين من الأشخاص ستحدث صراعا داخل مجتمع هش بالفعل”. وتابعت “لا ندعم العودة على نطاق واسع. البلدات ليست مستعدة بصراحة لاستيعاب النازحين”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية