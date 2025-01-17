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مديرون: مرور التجارة في البحر الأحمر ما زال محفوفا بالمخاطر رغم اتفاق غزة

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من جوناثان سول وهيلين ريد

لندن (رويترز) – قال مديرون تنفيذيون في صناعة النقل البحري إن الشركات التي تنقل منتجاتها حول العالم غير مستعدة للعودة إلى طريق التجارة عبر البحر الأحمر بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتشككهم في استمرار توقف الحوثيين في اليمن عن هجماتهم على السفن.

وقال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن يوم الخميس إن الجماعة المدعومة من إيران ستراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وستواصل هجماتها على السفن أو إسرائيل إذا انتُهك الاتفاق.

ونفذت جماعة الحوثي أكثر من 100 هجوم على السفن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 وأغرقت سفينتين واستولت على أخرى وقتلت أربعة بحارة على الأقل في ما قالت إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وأدت شدة الهجمات إلى تعطل حركة الشحن العالمية ودفعت السفن إلى تغيير مساراتها.

وقال مديرون تنفيذيون في الشحن والتأمين والتجزئة لرويترز إن المخاطر ما زالت مرتفعة جدا أمام استئناف الرحلات عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر.

وقال جاي فورمان الرئيس التنفيذي لشركة “بيزك فن” الأمريكية التي تورد لعب الأطفال إلى كبار تجار التجزئة الأمريكيين مثل ولمارت وأمازون دوت كوم “لا أستطيع على أي حال أن أضع أيا من بضاعتي على سفينة تبحر عبر البحر الأحمر حتى حين في المستقبل… سأنفق المال الإضافي، وأرسل كل شيء (ليدور) حول طرف أفريقيا (الجنوبي)… الأمر لا يستحق المخاطرة بالمرة”.

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