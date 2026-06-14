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مديرية الأمن العام في الأردن: خلل فني أدى لانطلاق صفارات الإنذار

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14 يونيو حزيران (رويترز) – أفاد التلفزيون الرسمي في الأردن في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بانطلاق دوي صفارات إنذار في البلاد، قبل أن تعلن مديرية الأمن العام في وقت لاحق أن خللا فنيا هو السبب في ذلك.

ونقل حساب التلفزيون الرسمي على فيسبوك بيانا جاء فيه “نوهت مديرية الأمن العام أن خللا فنيا أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي صباح هذا اليوم في أثناء معالجة عطل في أحد الصافرات… وتمكنت الفرق الفنية من معالجة الخلل على الفور”.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وإيمان أبو حصيرة – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية