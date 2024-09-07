مدير السي.آي.إيه: تقديم مقترح أكثر تفصيلا لوقف إطلاق النار بغزة خلال أيام

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من مايكل هولدن

لندن (رويترز) – قال وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إن مقترحا أكثر تفصيلا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيقدم في غضون أيام.

وبيرنز أيضا هو كبير المفاوضين الأمريكيين الذين يسعون إلى إنهاء حرب غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وجاء تصريح بيرنز خلال فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز في لندن يوم السبت بمشاركة ريتشارد مور رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم.آي 6)، وهي المرة الأولى التي يظهران فيها معا بشكل علني.

وبعد مرور 11 شهرا منذ اندلاع الحرب في غزة، يعمل بيرنز ممثلا عن الولايات المتحدة مع قطر ومصر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وذكر بيرنز أن العمل جار على “نصوص وصياغات مبتكرة” للتوصل إلى مقترح يرضي الطرفين.

وأضاف “سنجعل هذا مقترحا أكثر تفصيلا، وآمل أن يكون ذلك في الأيام القليلة المقبلة، ثم سنرى”.

وتابع أن المسألة تتعلق بالإرادة السياسية وأنه يأمل أن يدرك زعماء كلا الطرفين أن “الوقت حان أخيرا لاتخاذ بعض الخيارات الصعبة وتقديم بعض التنازلات العسيرة”.

وشنت حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول هجوما على إسرائيل التي تقول إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، بينما تقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية التي ردت بها إسرائيل في القطاع أسفرت عن مقتل نحو 41 ألف فلسطيني. وأدت الحملة الإسرائيلية أيضا إلى تسوية مناطق كبيرة من القطاع الساحلي الفلسطيني بالأرض.

وكتب بيرنز ومور مقالا معا في صحيفة فاينانشال تايمز يوم السبت قبل الفعالية التي أبرزت جهود الرجلين المشتركة لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال الاثنان إن “مواصلة مسار” دعم أوكرانيا أهم من أي وقت مضى وتعهدا بتعزيز تعاونهما في هذا الصدد.

وخلال مناقشة هجوم أوكرانيا على منطقة كورسك الروسية، حيث سيطرت قوات كييف على أراض، وصف مور الهجوم بأنه تحرك “جريء وشجاع” لمحاولة تغيير الموقف.

وأضاف “من السابق لأوانه تخمين المدة التي سيستطيع خلالها الأوكرانيون الصمود هناك (في كورسك)”.

وعلى الرغم من وصف بيرنز الهجوم بأنه “إنجاز تكتيكي كبير” للأوكرانيين، قال إنه لا يرى أي أدلة على تراخي قبضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السلطة.