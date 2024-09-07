مدير المخابرات الأمريكية: طرح مقترح أكثر تفصيلا لوقف إطلاق النار بغزة خلال أيام

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من مايكل هولدن

لندن (رويترز) – قال وليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس وفد التفاوض الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة إن مقترحا أكثر تفصيلا بخصوص وقف إطلاق النار في القطاع سيطرح في غضون الأيام المقبلة.

وبعد 11 شهرا من اندلاع الحرب في غزة، قال بيرنز إنه يعمل جاهدا على “نصوص وصياغات مبتكرة” مع الدولتين الوسيطتين مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق نار، عن طريق إيجاد مقترح يرضي الطرفين.

وقال بيرنز في فعالية أقامتها صحيفة فاينانشال تايمز في لندن، متحدثا إلى جانب ريتشارد مور مدير جهاز المخابرات البريطانية (إم آي 6) في ظهور علني مشترك غير مسبوق “سنقدم هذا المقترح بشكل أكثر تفصيلا، وآمل أن يتم ذلك في الأيام القليلة المقبلة، وبعد ذلك سنرى”.

وأضاف أن الأمر يتعلق بالإرادة السياسية، وعبر عن أمله في أن يدرك الزعماء على الجانبين أن “الوقت حان أخيرا لاتخاذ بعض الخيارات الصعبة وتقديم بعض التنازلات العسيرة”.

وقال إنه تم الاتفاق على 90 بالمئة من الفقرات، لكن العشرة بالمئة الأخيرة دائما الأصعب.

وأضاف “أملي هو… أن يدركوا ما هو على المحك هنا وأن يكونوا على استعداد للمضي قدما على هذا الأساس”.

هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 1200 شخص وأخذ نحو 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الهجوم الإسرائيلي الذي تلا ذلك على قطاع غزة أسفر عن مقتل ما يقرب من 41 ألف فلسطيني وتدمير أجزاء كبيرة من القطاع.