مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اليابان لتفقد التربة المزالة من فوكوشيما

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بدأ رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء زيارة إلى اليابان يتفقد خلالها محطة فوكوشيما التي شهدت سنة 2011 كارثة كبرى، لمراقبة عملية إزالة التلوث من التربة أثناء تفكيك الموقع.

ويتفقد غروسي في زيارته الخامسة هذه إلى اليابان، الأربعاء لأول مرة منشآت التخزين الموقتة للتربة الملوثة.

وقال غروسي للصحافيين الثلاثاء “بينما تبدأ اليابان إعادة الطاقة النووية تدريجا إلى مزيج الطاقة الخاص بها، من المهم أن يحدث ذلك بأمان تام وبثقة المجتمع”.

ومساء الثلاثاء، التقى غروسي مع وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا الذي أعلن أن طوكيو ستقدم حوالى 14,6 مليون دولار لبرامج في أوكرانيا ودول أخرى، تهدف خصوصا إلى المساعدة في تحسين عمليات تشخيص السرطان.

وأزيل حوالى 13 مليون متر مكعب من التراب، ما يعادل حوالى 4300 حوض سباحة أولمبي، من منطقة فوكوشيما الأوسع، إضافة إلى نحو 300 ألف متر مكعب من الرماد الناجم عن حرق مواد عضوية.

وفي هذا السياق، تهدف زيارة الأرجنتيني غروسي إلى ضمان “إعادة تأهيل فوكوشيما، بما يشمل تفكيك محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية ومراقبة الملوثة التي تمت إزالتها”، بحسب مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية.

وتُخزّن مخلفات في منشأة موقتة تغطي مساحة تبلغ 16 كيلومترا مربعا، وتمتد إلى مدينتي أوكوما وفوتابا المجاورتين لمحطة الطاقة النووية.

تخطط اليابان لتدوير حوالى 75 في المئة من التربة التي تمت إزالتها، وهي النسبة التي خلصت إلى أن مستويات الإشعاعات فيها منخفضة، من خلال استخدامها، إذا ثبت أنها آمنة، في هياكل الهندسة المدنية، مثل السدود للطرق والسكك الحديد.

وسيتم التخلص من بقية التربة خارج منطقة فوكوشيما قبل مهلة نهائية في العام 2045، فيما تنوي طوكيو تأكيد موقع تدمير هذه المواد العام الحالي.

وأوضح نائب مدير مختبر “ميتات لاب” الدولي للبحوث أوليفييه إيفرار لوكالة فرانس برس “الجميع يتفقون على مبدأ توزيع تخزين التربة الملوثة على مقاطعات عدة (…) لكن لا أحد يريد” استضافة هذه التربة الملوثة.

– إزالة تلوث مكلفة –

وأجريت أعمال إزالة التلوث من التربة التي تقررت بعد كارثة 11 آذار/مارس 2011 ولم يتم تنفيذها بعد كارثة تشيرنوبيل في عام 1986، على مساحة تزيد عن تسعة آلاف كيلومتر مربع، ما يشمل 40 بلدية.

ولفت أوليفييه إيفرار إلى أن طريقة تجريد الأراضي “كانت فعالة للغاية في الحد من عمليات النقل (الإشعاعي) لأن المناطق الأكثر ارتباطا بالمجاري المائية جرى تنظيفها”.

وأضاف “من ناحية أخرى، كانت كلفتها طائلة، وولّد ذلك كمية هائلة من النفايات. كما طُرحت مشكلات تتعلق بخصوبة (الأرض) بعد ذلك”، وسط تقديرات تتحدث عن كلفة تناهز عشرات مليارات الدولارات.

في آخر تقرير لها تطرق إلى مسألة التربة ونشر في أيلول/سبتمبر، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن “مقاربة اليابان لتدوير وتدمير التربة والنفايات المشعة… تتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

– “زيادة الشفافية” –

وخلال زيارة غروسي، سيتولى خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء من دول عدة بينها الصين وكوريا الجنوبية، أخذ عينات من مياه البحر والأسماك “لزيادة الشفافية” في عملية تصريف المياه المعالجة في البحر، وفق ما قال مسؤول آخر من وكالة الطاقة اليابانية لوكالة فرانس برس.

وبدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، تفكيك خزانات المياه المعالجة لتوفير مساحة لتخزين الحطام النووي.

وبعد كارثة التسونامي الضخمة التي نجمت عن زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، أبقت “تيبكو” في الموقع على نحو 1,3 مليون طن من المياه الملوثة، مياه الأمطار والمياه الجوفية ومياه البحر، فضلا عن المياه اللازمة لتبريد المفاعلات.

وتظل هذه المياه التي تتم معالجتها باستخدام نظام ALPS (نظام معالجة السوائل المتقدم) لتقليل نشاطها الإشعاعي، مخزنة في أكثر من ألف خزان تشغل حاليا معظم مساحة أرض المحطة.

وأصبح تفكيك الخزانات ممكنا مع بدء تصريف المياه في المحيط الهادئ في آب/أغسطس 2023. وتؤكد اليابان والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه المياه لا تضر بالبيئة.

وكانت ثلاثة من المفاعلات الستة في المنشأة تعمل عندما ضرب تسونامي المحطة في عام 2011، ما أدى إلى ذوبان أنظمة التبريد وتسبب في أسوأ كارثة نووية منذ تشيرنوبيل في 1986.

ومن المتوقع أن يستغرق مشروع التفكيك الشامل عقودا عدة.

كغ/جك/الح