مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران يوم الأربعاء

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دبي (رويترز) – قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية يوم الأحد إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي سيزور إيران يوم الأربعاء المقبل وسيبدأ المشاورات مع المسؤولين الإيرانيين في اليوم التالي.

وقال جروسي يوم الأربعاء الماضي إنه قد يتوجه إلى إيران خلال الأيام القادمة لمناقشة برنامجها النووي وإنه يتوقع العمل بشكل تعاوني مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وتشمل القضايا العالقة منذ فترة طويلة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والقوى الغربية منع طهران لخبراء تخصيب اليورانيوم التابعين لفرق تفتيش الوكالة من دخول البلاد، وعدم تبرير طهران لسنوات آثار اليورانيوم الموجودة في مواقع غير معلن عنها.

وكثفت إيران نشاطها النووي منذ عام 2019، بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب آنذاك من اتفاق عام 2015 الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية والذي بموجبه قيدت التخصيب، الذي يعتبره الغرب ستارا لتطوير القدرة على صنع الأسلحة النووية، وأعادت تطبيق العقوبات الأمريكية الصارمة على إيران.

وتقوم طهران الآن بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطارية تصل إلى 60 بالمئة، وهي قريبة من نسبة 90 بالمئة تقريبا المطلوبة لصنع قنبلة ذرية.

وتمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج نحو أربع قنابل نووية، إذا ما تم تخصيبه إلى مستوى أعلى، وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتنفي إيران منذ فترة طويلة أي طموحات لإنتاج قنبلة نووية، قائلة إنها تخصب اليورانيوم لاستخدامات الطاقة المدنية فقط.