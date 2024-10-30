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مدير مختبر: احتجاز طالب دكتوراه فرنسي في تونس بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر

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باريس (رويترز) – قال فنسنت جيسير مدير أحد مختبرات البحوث في فرنسا إن السلطات التونسية احتجزت قبل 12 يوما طالب الدكتوراه الفرنسي فيكتور ديبون الذي يعمل في المختبر بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر، وإن السلطات الفرنسية تحاول التفاوض بشأن إطلاق سراحه.

وأفاد إدوارد ماتالون الذي يعمل أمين مكتبة ويقيم في باريس، وهو أحد أصدقاء ديبون (27 عاما)، بأن طالب الدراسات العليا الفرنسي ألقي القبض عليه قبل منتصف الليل يوم 19 أكتوبر تشرين الأول بمنزله في إحدى ضواحي تونس مع ثلاثة من الأصدقاء كانوا يزورونه من فرنسا.

وأضاف ماتالون أنه شخصيا أطلق سراحه في اليوم ذاته بعد استجوابه.

وقال جيسير مدير المعهد الفرنسي لبحوث ودراسات العالمين العربي والإسلامي في جامعة إيكس-مارسيليا “هذا اعتداء على الحرية الأكاديمية”.

ولم يتسن الوصول للسلطات التونسية حتى الآن للتعليق. ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أيضا على طلب للتعليق.

وتتناول أطروحة دكتوراه ديبون، التي بدأها في عام 2022، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمسارات الحياتية للذين شاركوا في الحركات الاجتماعية لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

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