مدير منظمة الصحة: مقتل 12 شخصا في هجوم على مركز صحي بلبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

14 مارس آذَار (رويترز) – أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس اليوم السبت مقتل 12 طبيبا ومسعفا وممرضا في غارة استهدفت مركز برج قلاويه للرعاية الصحية الأولية في لبنان مساء أمس الجمعة.

وقال جيبريسيوس في منشور على إكس “إن مقتل 14 من العاملين في القطاع الصحي في جنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية يُمثل تطورا مأساويا مع تصاعد أزمة الشرق الأوسط” مضيفا أن اثنين من المسعفين قتلا في هجوم على منشأة طبية في بلدة الصوانة في وقت سابق.

وشنت إسرائيل حملة قصف واسعة النطاق على جماعة حزب الله اللبنانية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 770 شخصا وتشريد مئات الآلاف، في حين أطلقت الجماعة مئات الصواريخ عبر الحدود.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

