مدير منظمة الصحة يطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية بعد قصف مستشفى بغزة

جنيف (رويترز) – دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الاثنين إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في قطاع غزة، بعدما أعلن مسؤولون فلسطينيون مقتل 20 شخصا على الأقل في غارتين إسرائيليتين على مستشفى بجنوب القطاع.

قال جيبريسوس في منشور على إكس “بينما يتضور سكان غزة جوعا، يزداد تقييد وصولهم المحدود أصلا إلى الرعاية الصحية بسبب الهجمات المتكررة… لا يسعنا إلا أن نؤكد: أوقفوا الهجمات على الرعاية الصحية. أوقفوا إطلاق النار الآن!”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)