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مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: اجتماعات دمشق خطوة أولى لتحسين العلاقات

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(رويترز) – قال مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم السبت إن اجتماعاته مع القادة الجدد في دمشق تمثل “خطوة أولى” نحو إنهاء سنوات من العلاقات المتوترة بشأن الأسلحة الكيميائية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في بيان مكتوب، بعد اجتماعه مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني في دمشق، “هذه الزيارة تضع الأساس للعمل معا من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد وتعزيز الامتثال طويل الأمد، والاستقرار الإقليمي، والمساهمة في السلام والأمن الدوليين”.

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