مدير وكالة الطاقة الذرية: لم تقع أضرار أخرى في منشآت التخصيب الإيرانية

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فيينا (رويترز) – قدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي إفادة يوم الاثنين حول الوضع في المنشآت النووية الإيرانية بعد أن شنت إسرائيل ضربات عسكرية مؤكدا عدم وجود أي مؤشرات على وقوع المزيد من الأضرار في موقعي تخصيب اليورانيوم في نطنز أو فوردو.

وقال في بيان لمجلس محافظي الوكالة “الوكالة موجودة في إيران وستبقى كذلك. وستستمر عمليات التفتيش المتعلقة بالضمانات في إيران حالما تسمح ظروف السلامة بذلك، وفقا لالتزامات إيران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي”.