مدير وكالة الطاقة الذرية: نجري أعمال تفتيش بإيران ولا نرى أي “عمل جوهري”

(رويترز) – قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء إن الوكالة تجري عمليات تفتيش في إيران، ولكن ليس في المواقع الثلاثة التي قصفتها الولايات المتحدة في يونيو حزيران.

وأضاف للصحفيين في نيويورك “نحاول إعادة ترتيب الأمور، ونجري عمليات تفتيش في إيران، ليس في كل المواقع التي ينبغي لنا القيام بذلك فيها، لكننا نعود تدريجيا. لا نفتش الأماكن المتضررة… نحن في نقاش مع إيران”.

وردا على سؤال بشأن ما لاحظته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، قال “لا نرى أي شيء يدعو إلى افتراض وجود أي عمل جوهري هناك”.

ومضى قائلا “هذه مواقع صناعية كبيرة تشهد حركة ونشاطا مستمرا، ونحن نسارع إلى الإشارة إلى أن هذا لا يعني وجود نشاط تخصيب”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)