مدير وكالة الطاقة الذرية يؤكد على ضرورة اعتماد نظام تحقق في إيران

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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الجمعة، ضرورة اعتماد نظام تحقق “معمق للغاية” في إيران بعد الحرب في الشرق الأوسط، لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية، بعدما كانت المخاوف بشأن برنامجها النووي من الدوافع المُعلنة خلف الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها.

وقال غروسي للصحافيين في اليابان معلقا على مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، “أعتقد أن هدف الاتفاق هو ضمان عدم تطوير أسلحة نووية في إيران. وحكومة إيران أعلنت بوضوح أنها لا تنوي القيام بذلك” مضيفا “لكن النوايا غير كافية بالطبع. يجب أن نعتمد نظام تحقق معمقا للغاية… ما أن يكون ذلك ممكنا”.

وأشار إلى أنّ الهيئة الرقابية باشرت مؤخرا محادثات مع إيران بعد توقيع مذكرة التفاهم لبحث مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، موضحا “جرت محادثات أولية… ونتوقع أن يتسارع هذا العمل قريبا”.

لطالما نفت إيران سعيها لحيازة سلاح ذري، وهي تشدد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية.

وكانت أوقفت في تموز/يوليو زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوما وانضمت إليها الولايات المتحدة.

– هجوم في مضيق هرمز –

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يتصدر المفاوضات الجارية حاليا بين الولايات المتحدة وإيران من أجل التوصل إلى تسوية نهائية، علّقت المنظمة البحرية الدولية الخميس عملية إجلاء نحو 11 ألف بحّار عالقين في مضيق هرمز بعد تعرض سفينة لهجوم فيه.

وإذ ذكرت وكالة الأمن البحري البريطانية أن الهجوم الذي أدى إلى إصابة سفينة الشحن فيما كانت قبالة السواحل العمانية نفذ بواسطة مقذوف مجهول المصدر، نسبت صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أميركية أخرى نقلا عن مسؤول، الهجوم إلى القوات الإيرانية.

وبعد الهجوم، حذرت الهيئة البحرية الإيرانية المسؤولة عن مضيق هرمز من أن أيّ سفينة تستخدم مسارات خارج الإطار المحدّد “لن تغطيها ضمانات المرور الآمن” في الممر الحيوي لإمدادات الطاقة في العالم.

وكان الحرس الثوري أعلن الخميس أن أي عبور لمضيق هرمز مرتبط بالحصول على إذن من إيران وعبر المسار الذي حددته، متوعدا باتخاذ “الإجراءات المناسبة” بحق السفن التي تخالف ذلك.

وكانت سلطنة عمان نشرت الأربعاء خريطة لمسار شحن موقت جديد يمر عبر المضيق بمحاذاة ساحلها، مشيرة إلى أن هذا المسار جرى تنسيقه مع المنظمة البحرية الدولية.

وبعد الهجوم، أعلن الامين العام للوكالة البحرية التابعة للأمم المتحدة ارسينيو دومينغيز تعليق عملية إخراج السفن الـ600 العالقة مع طواقمها في المضيق منذ اندلاع الحرب، إلى حين “إعادة التأكيد أن ضمانات السلامة اللازمة لا تزال قائمة بالنسبة إلى السفن المدرجة في قائمة الإجلاء لدينا وكذلك لكل السفن الموجودة في المنطقة”.

وأوضح أن السفينة التي تعرضت للهجوم لم تكن تبحر ضمن مسار الإجلاء الذي وضعته المنظمة في إطار خطتها التي بدأ تنفيذها مساء الخميس.

من جهتها، أفادت هيئة أمن الملاحة البحرية البريطانية أن السفينة “أُصيبت في جانبها الأيمن بمقذوف مجهول، ما ألحق أضرارا بغرفة القيادة”، بدون الإبلاغ عن إصابات، مشيرة إلى أن الهجوم وقع على مسافة 14 كلم فقط من السواحل العمانية.

وعلق البيت الأبيض بالقول إنه اطلع على التقارير ويدقق فيها. وقال مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب “كان واضح واضحاً بشأن عدم السماح لإيران بتقويض حرية حركة الملاحة في المضيق”.

– “فوضى عارمة” –

وحظرت إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز ردا على الحرب التي شنتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير، ما أثار صدمة في الأسواق العالمية وتسبب بارتفاع أسعار النفط.

ومع استئناف الملاحة تدريجيا منذ توقيع مذكرة التفاهم، تشدد إيران على أن ترتيبات الملاحة في المضيق لن تعود على ما كانت عليه قبل الحرب، مبدية عزمها على فرض “رسوم خدمات بحرية” على السفن فيه.

ويهدد الخلاف حول هذه المسألة الأساسية سير المفاوضات الجارية حاليا.

وحذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس في البحرين، في المحطة الأخيرة من جولة قام بها على دول الخليج التي دفعت ثمنا باهظا بتعرضها لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات خلال الحرب، من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون “بأي ثمن”.

وقال روبيو “نرغب في اتفاق، لكننا لا نريد اتفاقا بأي ثمن. نريد اتفاقا جيدا، اتفاقا حقيقيا، اتفاقا قابلا للتحقق، واتفاقا يُلتزم به” مضيفا “نحن منفتحون على السلام، ولكن على سلام دائم وحقيقي لا يقوض بأي شكل أمننا وازدهارنا أو أمن وازدهار أصدقائنا وحلفائنا في منطقة الخليج”.

وسعى روبيو إلى طمأنة دول الخليج الغنية بالطاقة الى أن مضيق هرمز الذي اعتمدت عليه لعقود في تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال، سيظل معفى من الرسوم.

وفي هذا السياق، أكد روبيو مجددا موقف واشنطن الرافض قطعيا لفرض أي رسوم عبور باعتبار مضيق هرمز ممرا مائيا دوليا.

وأكد أن “الممرات المائية الدولية لا تتبع لأي بلد. هذا مبدأ أساسي في العالم اليوم، ومن دونه ستعمّ فوضى عارمة”.

كما شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في بيانهم المشترك بعد الاجتماع على “حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيّدة ” في مضيق هرمز.

وتنص مذكرة التفاهم التي وقّعتها واشنطن وطهران الأسبوع الماضي، على إعادة فتح المضيق وتؤكد على أن أي رسوم لن تفرض على حركة المرور خلال مهلة التفاوض التي حددت في 60 يوما قابلة للتمديد.

من جهة أخرى، أكد وزراء الخارجية أن “تحقيق سلام وأمن إقليميين دائمين يتطلب معالجة كافة أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها البالستية وطائراتها المسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة”.

ولطالما أبدت دول الخليج وإسرائيل مخاوف بشأن دعم إيران لفصائل مسلحة في المنطقة إضافة إلى برنامجها الصاروخي، غير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المسألتان ستُطرحان في المفاوضات.

– المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية –

وعلى صعيد الجبهة اللبنانية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي الخميس، ستستمر ليوم إضافي.

وأوضحت الوزارة أن جولة المحادثات الخامسة هذه التي بدأت هذا الأسبوع ستستأنف صباح الجمعة وأضافت في بيان “المحادثات بين إسرائيل ولبنان لا تزال مستمرة فيما نواصل تيسير هذه العملية”.

ميدانيا، أفاد الجيش الإسرائيلي الخميس بأنه قتل عناصر من حزب الله في جنوب لبنان، فيما اتهم الحزب إسرائيل مجددا بـ”انتهاك فاضح” لوقف إطلاق النار.

ومنذ نيسان/أبريل، انخرط لبنان تحت ضغط أميركي في محادثات مباشرة مع إسرائيل تجري في ظل وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وحزب الله الموالي لإيران، سعيا للتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع، يشمل نزع سلاح الحزب وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وطالت الحرب لبنان في الثاني من آذار/مارس بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الإسرائيلية الأميركية.

وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري لجنوب لبنان تسبّبت بمقتل أكثر من 4100 شخص وبنزوح أكثر من مليون شخص، بحسب السلطات اللبنانية.

بور/دص/ناش