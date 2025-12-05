مدير يوروفيجن يتوقع مقاطعة خمس دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل

أعلن مدير مسابقة يوروفيجن مارتن غرين، أنّ 35 دولة ستشارك في النسخة المقبلة من مسابقة يوروفيجن التي ستجري في فيينا في أيار/مايو 2026، بينما من المتوقع أن تقاطعها خمس دول، بعد قرار السماح لإسرائيل بالمشاركة فيها.

وقال مارتن غرين في مقابلة مساء الخميس مع التلفزيون السويدي بعد قرار اتحاد البث الأوروبي السماح بمشاركة إسرائيل في مسابقة الغناء المباشر الأشهر في العالم، “نقدّر أنّ 35 هيئة بث ستشارك على الأرجح” في النسخة المقبلة.

وفي أعقاب القرار الصادر الخميس عن هيئة البث الأوروبية، أعلنت إسبانيا وإيرلندا وهولندا وسلوفينيا مقاطعة المسابقة، بينما من المتوقع أن تعلن أيسلندا قرارها في العاشر من كانون الأول/ديسمبر.

وأشار غرين إلى أنّ خمس دول تعارض بشدّة مشاركة إسرائيل، مضيفا: “أحترم موقفها تماما”.

وتابع “آمل حقا أن تعود في العام 2027 هيئات البث التي تقول إنّها لن تكون حاضرة في السنة المقبلة”.

أثارت الحرب في قطاع غزة دعوات متزايدة لاستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية، في ظل شكوك كذلك بالتلاعب بنظام التصويت.

وشدد غرين على الطابع غير السياسي لهذا الحدث. وقال “ليست الحكومات هي التي تشارك في يوروفيجن، بل هيئات البث العامة والفنانون”.

وأشار إلى أنّه خلال الاجتماع الذي عُقد الخميس، أجرى أعضاء اتحاد البث الأوروبي نقاشا “صريحا وصادقا ومهما أيضا … ما اتفقوا عليه هو قناعتهم الراسخة بأنّه لا ينبغي استخدام مسابقة الأغنية الأوروبية كمنصة سياسية”.

وأكد أنّ المسابقة يجب أن تحافظ على “قدر معيّن من الحياد”.

