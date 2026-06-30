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مدينة “ياس ووتروورلد” المائية تسجل رقما قياسيا في غينيس لأكبر عدد من المنزلقات

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سجّلت “ياس ووتروورلد” في جزيرة ياس بأبوظبي رقما قياسيا في موسوعة غينيس لأكبر عدد من المنزلقات في مدينة ألعاب مائية، بـ55  منزلقا مائيا، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وأقيمت مراسم خاصة في مدينة الألعاب التي حازت على جوائز أخرى سابقا، وتسلّم خلالها المدير العام لـ”ياس ووتروورلد” محمد عبدالله الزعابي شهادة غينيس.

ويأتي هذا اللقب عقب توسعة شهدتها مدينة الألعاب المائية تمت خلالها إضافة 11 لعبة ومنزلقا وتجربة جديدة.

ونقلت “وام” عن الزعابي قوله إن “الإضافات الجديدة، بما في ذلك أطول برج منزلقات مائية في دولة الإمارات، أسهمت في توسيع نطاق التجارب الاستثنائية التي نقدمها لضيوفنا”.

م ل/ناش

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