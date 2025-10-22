مدينة إكسبو دبي تستضيف ثلاثة معارض متخصصة في مجالات الصحة واللياقة البدنية

تستضيف مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 24 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر الحالي ثلاثة معارض متخصصة في مجالات الصحة واللياقة البدنية والعافية، هي “دبي أكتف” و”دبي مصل شو” و”دبي أكتف إنداستري”، في نسختها التاسعة والأكبر حتى الآن، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أنّ الحدث يُنظَّم بالتعاون بين مجموعة “إيتاليان إكزيبيشن الشرق الأوسط” ومجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 400 علامة تجارية و2000 رياضي، وبحضور متوقع يتجاوز 40 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها.

ويهدف “معرض دبي أكتف” إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة والنشاط البدني وتشجيع المجتمع على تبني أنماط حياة صحية.

ويقام “معرض دبي أكتف إنداستري”، بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات المعنية بقطاع العافية، ويبحث سبل تطوير الصناعة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مجالات الصحة العامة واللياقة البدنية.

أما “معرض دبي مصل شو” فيسلط الضوء على رياضة كمال الأجسام ويستقطب عدداً من أبرز الرياضيين المحترفين، إلى جانب منافسات بطولة “دبي مصل كلاسيك” التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وتمنح بطاقات احترافية وجوائز للمشاركين المتميزين، على ما أوضحت الوكالة الرسمية.

