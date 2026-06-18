مدينة باريس تمنح المدنيين والصحافيين الفلسطينيين المواطنة الفخرية

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منحت مدينة باريس الخميس المواطنة الفخرية للمدنيين والصحافيين الفلسطينيين، وهي خطوة لطالما طالب بها جزء من الغالبية اليسارية في مجلس العاصمة الفرنسية.

وقال رئيس بلدية العاصمة الاشتراكي إيمانويل غريغوار أمام مجلس مدينة باريس، بحضور سفيرة فلسطين هالة أبو حصيرة، إن “المواطنة الفخرية ليست رمزا، بل هي التزام بالسلام. إننا نمد يدنا لشعب بكامله”.

وأضاف “الاعتراف بمعاناة الشعب الفلسطيني لا يمحو معاناة الشعب الإسرائيلي”، في حين ينتقده سياسيون من اليمين لموقفه “غير المتوازن” الذي يستبعد في رأيهم الضحايا الإسرائيليين للنزاع.

وأضاف “لن ننسى إطلاقا 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023″، مذكّرا بأن العاصمة الفرنسية سبق أن منحت الجنسية الفخرية للرهائن الذين احتجزتهم حماس.

وجاء في قرار تبناه مجلس باريس أن “الوضع الإنساني لسكان غزة ما زال مأسويا”.

وصوّت اليمين ضد القرار مشيرا إلى تصاعد الهجمات المعادية للسامية في فرنسا.

أدى هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي شنّته حماس على إسرائيل إلى مقتل 1221 شخصا من الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند لبيانات رسمية.

وأشعل الهجوم حرب غزة حيث أنهى وقف لإطلاق النار دخل حيّز التنفيذ منذ تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي القتال إلى حد كبير.

دمّرت الحرب الجزء الأكبر من القطاع وبلغت حصيلة قتلاها أكثر من 73 ألف شخص معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة وزارة الصحة في غزة والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

والأسبوع الماضي، استضافت باريس اجتماعا لمجموعات من المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي دعت قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة والمساعدة في ارساء وقف إطلاق نار دائم.

واعترفت فرنسا وبريطانيا وكندا وعدة دول أخرى بدولة فلسطين العام الماضي.

وسبق لباريس أن منحت المواطنة الفخرية لسكان إقليم ناغورني قره باغ والعاصمة الأوكرانية كييف.

جوك-اس/ح س-لين/ب ق