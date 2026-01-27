The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مدينة دبي للإعلام تحتفي بعامها الخامس والعشرين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تحتفي مدينة دبي للإعلام بمرور 25 عاما على تأسيسها، وهي تُعد وجهة معروفة في المنطقة لأبرز المؤسسات الإعلامية والشركات العاملة ضمن قطاعات الإعلام وصناعة المحتوى والإبداع.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي الحكومي أن مدينة دبي للإعلام، وهي واحدة من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، تأسّست “برؤية ثاقبة لدعم طموحات دبي لتكون عاصمة إعلامية عربية توفّر بيئة أعمال متخصصة في قطاع الإعلام وبنية تحتية متطوّرة تدعمان نمو القطاع وتقدّمه”.

وأضاف البيان أن مدينة دبي للإعلام تشكّل إلى جانب مدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات منظومة إعلامية تضمّ أكثر من 40 ألف إعلامي وصانع محتوى ومبدع، وتحتضن ما يزيد عن 60% من الشركات المصنّفة ضمن قائمة “فورتشن 500” في قطاع الإعلام.

م ل/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية