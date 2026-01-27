مدينة دبي للإعلام تحتفي بعامها الخامس والعشرين

تحتفي مدينة دبي للإعلام بمرور 25 عاما على تأسيسها، وهي تُعد وجهة معروفة في المنطقة لأبرز المؤسسات الإعلامية والشركات العاملة ضمن قطاعات الإعلام وصناعة المحتوى والإبداع.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي الحكومي أن مدينة دبي للإعلام، وهي واحدة من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، تأسّست “برؤية ثاقبة لدعم طموحات دبي لتكون عاصمة إعلامية عربية توفّر بيئة أعمال متخصصة في قطاع الإعلام وبنية تحتية متطوّرة تدعمان نمو القطاع وتقدّمه”.

وأضاف البيان أن مدينة دبي للإعلام تشكّل إلى جانب مدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات منظومة إعلامية تضمّ أكثر من 40 ألف إعلامي وصانع محتوى ومبدع، وتحتضن ما يزيد عن 60% من الشركات المصنّفة ضمن قائمة “فورتشن 500” في قطاع الإعلام.

