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مذكرة: قرار ترامب تعليق المساعدات الخارجية يسري على الجميع باستثناء مصر وإسرائيل

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من حميرة باموق

واشنطن (رويترز) – أظهرت مذكرة لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة أن قرار تعليق المساعدات الخارجية الذي أمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 90 يوما ينطبق على المساعدات الجديدة والقائمة، لكنه يشمل إعفاءات للتمويل العسكري لإسرائيل ومصر.

وأمر ترامب بعد ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين بتعليق برامج المساعدات الخارجية في المجال التنموي لحين تقييم مدى كفاءة هذه المساعدات واتساقها مع سياسته الخارجية.

وتنص المذكرة الموقعة من وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو وتحمل تاريخ يوم الجمعة على أنه يجب بشكل فوري على كبار المسؤولين “أن يضمنوا، إلى أقصى حد يسمح به القانون، عدم تخصيص أي التزامات جديدة فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية” إلى أن يتخذ روبيو قرارا بعد دراسة الأمر.

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