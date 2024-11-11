مذكرة توقيف في حق رجل أعمال بارز بشبهة فساد مالي في تونس

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أصدر القضاء التونسي الاثنين مذكرة توقيف في حق رجل أعمال ورئيس فريق رياضي بارز بشبهة ضلوعه في فساد في إدارة ضيعة زيتون مملوكة للدولة، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقام الرئيس قيس سعيّد نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت بزيارة ميدانية إلى “هنشير الشعّال”، أهم ضيعات انتاج الزيتون في تونس وتقع في صفاقس (وسط شرق)، وندد بممارسات فساد مالي في إدارة الضيعة.

وقال سعيّد “لا مجال للتفريط في ملك الشعب التونسي، حرب التطهير ضد الفساد ستستمر دون هوادة”.

فتح إثر ذلك القضاء تحقيقا في شبهات فساد في إدارة الضيعة.

وأوردت إذاعة “موزييك اف ام” الخاصة الاثنين أن “قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس النادي الصفاقسي ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري بهنشير الشعّال”.

ويلاحق في القضية خمسة عشر شخصا، من بينهم وزير زراعة سابق وعدة مسؤولين كبار في الوزارة، وفق ذات المصدر.

يترأس عبد العزيز المخلوفي النادي الرياضي الصفاقسي، أحد أهم نوادي كرة القدم في الدوري التونسي، وهو الرئيس المدير العام لشركة “سي إتش أو” التي تدير ضيعة “الشعّال” لزراعة الزيتون وانتاج الزيت وتصديره إلى الأسواق الخارجية والتي تمتد على مساحة 420 ألف هكتار.

والأحد قام سعيّد الذي يرفع لواء مقاومة الفساد، بزيارة لضيعة أخرى مملوكة للدولة في وسط البلاد وطالب كذلك بفتح تحقيق قضائي في شبهات فساد.

وتتوقع تونس زيادة تناهز 50% في صادراتها من زيت الزيتون عام 2024، وفقا للديوان الوطني للزيت (حكومي)، وهو من أبرز موارد العملة الصعبة.

اج/ح س