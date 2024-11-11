مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مذكرة توقيف في حق رجل أعمال بارز بشبهة فساد مالي في تونس

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أصدر القضاء التونسي الاثنين مذكرة توقيف في حق رجل أعمال ورئيس فريق رياضي بارز بشبهة ضلوعه في فساد في إدارة ضيعة زيتون مملوكة للدولة، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقام الرئيس قيس سعيّد نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت بزيارة ميدانية إلى “هنشير الشعّال”، أهم ضيعات انتاج الزيتون في تونس وتقع في صفاقس (وسط شرق)، وندد بممارسات فساد مالي في إدارة الضيعة.

وقال سعيّد “لا مجال للتفريط في ملك الشعب التونسي، حرب التطهير ضد الفساد ستستمر دون هوادة”.

فتح إثر ذلك القضاء تحقيقا في شبهات فساد في إدارة الضيعة.

وأوردت إذاعة “موزييك اف ام” الخاصة الاثنين أن “قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس النادي الصفاقسي ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري بهنشير الشعّال”.

ويلاحق في القضية خمسة عشر شخصا، من بينهم وزير زراعة سابق وعدة مسؤولين كبار في الوزارة، وفق ذات المصدر. 

يترأس عبد العزيز المخلوفي النادي الرياضي الصفاقسي، أحد أهم نوادي كرة القدم في الدوري التونسي، وهو الرئيس المدير العام لشركة “سي إتش أو” التي تدير ضيعة “الشعّال” لزراعة الزيتون وانتاج الزيت وتصديره إلى الأسواق الخارجية والتي تمتد على مساحة 420 ألف هكتار.

والأحد قام سعيّد الذي يرفع لواء مقاومة الفساد، بزيارة لضيعة أخرى مملوكة للدولة في وسط البلاد وطالب كذلك بفتح تحقيق قضائي في شبهات فساد.

وتتوقع تونس زيادة تناهز 50% في صادراتها من زيت الزيتون عام 2024، وفقا للديوان الوطني للزيت (حكومي)، وهو من أبرز موارد العملة الصعبة.

اج/ح س

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
322 إعجاب
203 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
102 إعجاب
81 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية