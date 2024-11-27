مراسلو رويترز: بدء تدفق السيارات إلى جنوب لبنان مع سريان وقف إطلاق النار

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بيروت (رويترز) – بدأت صفوف من السيارات التي تقل نازحين فروا من جنوب لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية خلال الأشهر القليلة الماضية في التوجه جنوبا في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.

وشاهد مراسلون من رويترز عشرات السيارات تغادر مدينة صيدا الساحلية جنوبي بيروت في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) متجهة إلى جنوب لبنان.