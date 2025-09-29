The Swiss voice in the world since 1935
مراسل أكسيوس: أمريكا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال باراك رافيد مراسل موقع “أكسيوس” في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” يوم الأحد نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة وإسرائيل قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بعد محادثات بين المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر رافيد في المنشور أن المسؤول أشار إلى أنه لا يزال يتعين الحصول على موافقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس).

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال ترامب إنه يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة السلام في غزة في اجتماع يوم الاثنين مع نتنياهو.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير حتى الآن.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

