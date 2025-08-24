مراسل أكسيوس: المبعوث الأمريكي يبحث مع نتنياهو الحد من قصف لبنان

(رويترز) – قال باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس في منشور على منصة إكس، نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية، إن المبعوث الأمريكي توماس برّاك وصل إلى إسرائيل والتقى يوم الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة طلب الولايات المتحدة من إسرائيل الحد من ضرباتها على لبنان، والمفاوضات مع سوريا.

وأضاف المراسل أن برّاك التقى أيضا بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

