مراسل أكسيوس: المبعوث الأمريكي يبحث مع نتنياهو الحد من قصف لبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس في منشور على منصة إكس، نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية، إن المبعوث الأمريكي توماس برّاك وصل إلى إسرائيل والتقى يوم الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة طلب الولايات المتحدة من إسرائيل الحد من ضرباتها على لبنان، والمفاوضات مع سوريا.

وأضاف المراسل أن برّاك التقى أيضا بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

