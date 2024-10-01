مرحلة ثالثة وأخيرة من الانتخابات المحلية في شطر كشمير الخاضع لإدارة الهند

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يدلي الناخبون في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير (شمال غرب) الثلاثاء بأصواتهم لليوم الثالث والأخير لاختيار ممثليهم في انتخابات محلية، هي الأولى منذ إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي الجزئي فيها.

ألغى رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي في 2019، الحكم الذاتي الجزئي الذي كانت تتمتع به المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان منذ عام 1947، ما أثار استياء سكانها وغالبيتهم من المسلمين.

وبلغت نسبة المشاركة في المرحلة الأولى والثانية من الاقتراع، في 18 و26 أيلول/سبتمبر، 61 و57% تواليا، أي أقل من تلك المسجلة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة التي نظمت عام 2014 والبالغة 65%.

وخلافا للانتخابات السابقة، لم توجه الحركات الانفصالية المؤيدة لاستقلال كشمير الهندية أو لإلحاقها بباكستان، دعوة إلى مقاطعة الانتخابات.

وينتشر نحو 500 ألف جندي هندي في هذه المنطقة لقمع تمرد انفصالي أسفر عن سقوط عشرات آلاف القتلى من مدنيين وجنود ومتمردين، منذ بداياته في العام 1989.

ورافق وضع كشمير تحت إدارة الهند حملة اعتقالات جماعية وقيود على استخدام الإنترنت، بحسب منظمات حقوقية.

وخلال قيادته حملة انتخابية في الإقليم المتنازع عليه، أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي يحكم الهند منذ 2014، أن حكومته أرست حقبة جديدة من السلم في كشمير وحققت نموا اقتصاديا سريعا.

لكن المنطقة لا تزال تشهد مواجهات بين الجيش والانفصاليين، كما يثير الوضع الاقتصادي قلقا، وخصوصا ارتفاع نسبة البطالة.

ومن المقرر أن تُعلن النتائج في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر.

وأياً كان الفائز فإن السلطة الفعلية ستبقى في أيدي الحكومة الفدرالية ولن يتمتع المجلس المحلي إلا بسلطات شكلية في ما يتعلق بالتعليم والثقافة.

بور/ريم/نور