مرسوم ملكي: مجلس الوزراء السعودي يمكنه الانعقاد حتى لو لم يرأسه الملك أو رئيس الوزراء

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دبي (رويترز) – أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا يسمح لمجلس الوزراء بالانعقاد حتى لو لم يرأسه هو أو رئيس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الخميس.

كان الملك سلمان (88 عاما) قد خضع لعلاج طبي من التهاب بالرئة في مايو أيار، وهو ما جعل ولي العهد يؤجل زيارة رسمية لليابان كانت مقررة في وقت لاحق.

وترأس العاهل السعودي بعد ذلك بأسبوع اجتماعا لمجلس الوزراء، وبث التلفزيون الرسمي لقطات ظهر فيها الملك يترأس الاجتماع الذي عقد من خلال مؤتمر عبر الفيديو.

وجاء في المرسوم “يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء – إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه – برئاسة الأكبر سنا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود”. وأضاف “يتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس”.