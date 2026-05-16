مرسيدس-بنز تدرس دخول قطاع الصناعات الدفاعية

صرح الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز، عملاق صناعة السيارات الألمانية، بأنه لا يستبعد دخول قطاع الصناعات الدفاعية.

وقال الرئيس التنفيذي أولا كالينيوس في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نُشرت الجمعة إن “العالم أصبح أكثر اضطرابا، وأعتقد أن من الواضح أن أوروبا في حاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية”.

وأضاف كالينيوس، وهو ألماني سويدي، “إذا كان بإمكاننا الاضطلاع بدور إيجابي في هذا المجال، فنحن مستعدون لذلك”.

وتأتي تصريحاته فيما تعزز ألمانيا قدراتها العسكرية منذ غزت روسيا أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وواكبت صناعة الدفاع الألمانية هذا التوجه، كما يظهر في صعود شركة راينميتال خلال السنوات الأخيرة، مع توسع المجموعة مؤخرا في مجالي الصناعات البحرية والطائرات المسيّرة.

في المقابل، تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية، مثل مرسيدس-بنز وفولكس فاغن، أزمات، إذ تجد نفسها عالقة بين الرسوم الجمركية والمنافسة الصينية الشرسة.

في أواخر آذار/مارس، صرّح أوليفر بلوم الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، بأنه على تواصل مع شركات دفاعية، لا سيما تلك العاملة في مجال الدفاع الصاروخي، بهدف تحويل مصنع ألماني لإنتاج معدات نقل عسكرية.

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، تتواصل محادثات مع شركة رافايل لأنظمة الدفاع المتقدمة والتي صممت نظام القبة الحديدية الإسرائيلي.

وطلبت وكالة فرانس برس من متحدث باسم مرسيدس-بنز التعليق على مقابلة كالينيوس، فقال إن الشركة “تُزوّد منذ سنوات عدة شركات متخصصة بهياكل المركبات، تقوم بدورها بتجهيزها وتسويقها تحت مسؤوليتها الخاصة وبعلامتها التجارية الخاصة للاستخدامات العسكرية”.

وأضاف “تُمثّل أنشطتنا في قطاع الأمن والدفاع محورا استراتيجيا للتطوير سنواصل العمل عليه بنشاط، بالتعاون مع شركائنا”.

ولم يُفصّل كالينيوس في مقابلته مع صحيفة وول ستريت جورنال، نوع المنتجات التي قد تُصنّعها مرسيدس-بنز.

وتوقع أن تُمثّل الأعمال المتعلقة بالدفاع “جزءا صغيرا فقط من عمليات مرسيدس-بنز” مقارنة بتصنيع السيارات والشاحنات الصغيرة.

لكنه لفت الى أن الدفاع يمكن أن يكون “مجالا متخصصا سريع النمو قد يساهم أيضا في النتائج المالية للمجموعة”.

