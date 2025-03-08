مرصد: أكثر من ألف قتيل في حملة سورية على منطقة علوية

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(رويترز) – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت إن أكثر من ألف شخص قتلوا خلال الاشتباكات المستمرة منذ يومين بين مسلحين وقوات الأمن التابعة للحكام الإسلاميين الجدد من جهة ومسلحين من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد من جهة أخرى في المنطقة الساحلية من البلاد.

وأضاف المرصد أن من بين القتلى 745 مدنيا و125 فردا من قوات الأمن السورية و148 مسلحا من الموالين للأسد.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير بشكل مستقل.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن عمليات القتل الواسعة النطاق في جبلة وبانياس ومناطق محيطة في منطقة تمركز العلويين في سوريا ترقى لأن تكون أسوأ أعمال عنف منذ سنوات في صراع أهلي مستمر منذ 13 عاما. وأضاف أن نساء وأطفالا من الأقلية العلوية من بين القتلى.

وشنت السلطة الحاكمة الجديدة حملة صارمة على ما قالت إنها بذرة تمرد من مسلحين مرتبطين بحكومة الرئيس السابق الأسد.

وقال مسؤول أمني سوري إن عشرات من أفراد قوات الأمن قتلوا في اشتباكات عنيفة مع مسلحين.

وأقر مسؤولون سوريون بوقوع “انتهاكات” خلال العملية، وألقوا باللوم فيها على حشود غير منظمة من المدنيين والمقاتلين الذين سعوا إما إلى دعم قوات الأمن الرسمية أو ارتكاب جرائم وسط فوضى القتال.

وقال مصدر في وزارة الدفاع لوسائل إعلام رسمية إنه جرى إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيا إلى المنطقة.

وأضاف “نؤكد أن وزارة الدفاع شكلت سابقا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية”.

لكن حجم العنف الذي ورد في التقارير، والتي منها تقارير عن إعدام عشرات من العلويين في إحدى القرى، يثير المزيد من التساؤلات حول قدرة السلطات الإسلامية الحالية للبلاد على الحكم بطريقة تشمل جميع الطوائف، وهو ما يشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة لدول أخرى.

وأطيح بالأسد في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد عقود من حكم عائلته الذي اتسم بالقمع الشديد، وشهدت فترة حكمه حربا أهلية مدمرة.

وقال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في خطاب بثه التلفزيون في وقت متأخر من يوم الجمعة، إنه في حين يؤيد الحملة الأمنية، فإنه ينبغي على قوات الأمن “عدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة برد الفعل… ما يميزنا عن عدونا هو التزامنا بمبادئنا”.

وأضاف “في اللحظة التي نتنازل فيها عن أخلاقنا نصبح على نفس المستوى معهم”، مضيفا أنه ينبغي عدم إساءة معاملة المدنيين والأسرى.