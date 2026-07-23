مرصد: ثلثا سكان غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام

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جنيف 23 يوليو تموز (رويترز) – قال مرصد عالمي معني بمراقبة الجوع اليوم الخميس إن أكثر من ثلثي سكان غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام لأن وكالات إغاثة إنسانية خفضت تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل.

وأظهر أحدث تقييم أجراه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن مستويات سوء التغذية الحاد، وخاصة بين الأطفال، انخفضت بشكل ملحوظ بعد زيادة إمدادات الغذاء وخدمات التغذية عقب وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2025.

لكن المرصد أشار في تقرير إلى أن هذه المكاسب معرضة لخطر التبديد.

وذكر المرصد في التقرير أن استهلاك الغذاء لا يزال غير كاف لمعظم الأسر، وأن بعضها يلجأ إلى التسول والبحث عن الطعام في القمامة.

وأضاف أن أكثر من 1.2 مليون شخص، أو نحو 59 بالمئة من سكان غزة، تعرضوا للجوع الشديد الذي يعرف بأنه مستوى أزمة أو أسوأ خلال الفترة من منتصف أبريل نيسان ونهاية يونيو حزيران. وكان من بين هذا العدد حوالي 212 ألف شخص في حالة طوارئ.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، أو 67 بالمئة من سكان القطاع، بحلول ديسمبر كانون الأول.

ويعتمد غالبية سكان غزة على إمدادات المساعدات بعد عامين من الحرب وتشريد معظم السكان تقريبا.

* وضع هش

ذكر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في ديسمبر كانون الأول أن أجزاء من قطاع غزة لم تعد تعاني من ظروف المجاعة، متراجعا عن استنتاجه في أغسطس آب. ويحذر الآن من أن ذلك التقدم معرض للخطر مع بدء انخفاض كمية المساعدات.

وقلصت برامج التغذية التكميلية المخصصة للنساء الحوامل والمرضعات عدد المستفيدات منها إلى النصف ليصل إلى ستة آلاف امرأة بين يناير كانون الثاني ومايو أيار هذا العام.

ومن المرجح أن تكون التخفيضات الإضافية في المساعدات ناجمة عن نقص التمويل وعدم اليقين بشأن نفاذ منظمات الإغاثة.

ورفضت إسرائيل النتائج التي توصل إليها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في أغسطس آب، وظلت ترفض باستمرار الاتهامات بأنها تنتهج سياسة تجويع في غزة على الرغم من إقرارها بنقص الغذاء في ذلك الوقت. وذكرت إسرائيل سابقا أنها سمحت بدخول مساعدات كافية إلى القطاع خلال الحرب.

ورفضت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي الوكالة العسكرية التي تتحكم في الوصول إلى غزة، تقرير التصنيف ووصفته بأنه متحيز. وقالت إن كميات كبيرة من المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار، واتهمت حركة حماس بتحويل مسار إمدادات المساعدات ونهبها.

ولم ترد الحكومة الإسرائيلية بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وحذرت منظمات الإغاثة من أن غزة تواجه انهيارا غير مسبوق في شبكات المياه والصرف الصحي.

واندلعت الحرب عندما هاجم مقاتلون بقيادة حماس جنوب إسرائيل التي تقول إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 ، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 251 رهينة.

ويشير مسؤولو قطاع الصحة في غزة إلى أن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك أدى إلى مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين.

(إعداد نهى زكريا ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)