مرصد عالمي للجوع: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال خطيرا

الأمم المتحدة 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي اليوم الجمعة أنه لم يعد هناك مجاعة في قطاع غزة بعد تحسن وصول الإمدادات الغذائية الإنسانية والتجارية بعد تنفيذ وقف إطلاق النار الهش في 10 أكتوبر تشرين الأول في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويأتي التقييم الأحدث الصادر عن التصنيف، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، بعد أربعة أشهر من إعلان المرصد أن 514 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع السكان في غزة، يعانون من المجاعة.

(تغطية صحفية ميشيل نيكولز – شارك في التغطية نضال المغربي من القاهرة وأوليفيا لو بويدفين من جنيف – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)