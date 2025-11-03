مرصد عالمي للجوع يؤكد وجود مجاعة في الفاشر بالسودان

من نفيسة الطاهر

(رويترز) – أكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يوم الاثنين وجود مجاعة بمدينة الفاشر في السودان والتي استولت عليها قوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد حصار طويل، وكذلك في كادوقلي، وهي مدينة أخرى محاصرة في جنوب السودان.

وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها التصنيف المرحلي المتكامل، وهو مرصد عالمي للجوع مدعوم من الأمم المتحدة، أن المدينتين في حالة مجاعة، رغم أنه أكد في ديسمبر كانون الأول الماضي وجود مجاعة في مخيمات النازحين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وتسببت الحرب التي بدأت قبل عامين ونصف العام بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في انتشار الجوع وسوء التغذية الحاد في أنحاء السودان، فضلا عن نزوح الملايين من الأشخاص وإثارة موجات من العنف العرقي في دارفور.

ويعد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المعيار المعترف به دوليا لقياس شدة أزمات الجوع، وتثير نتائجه انتقادات الحكومة السودانية المدعومة من الجيش.

* قطع الإمدادات الغذائية أثناء الحصار

كانت أول مرة حدد فيها التصنيف المرحلي مجاعة خلال النزاع في مخيم زمزم للنازحين جنوب الفاشر في أغسطس آب 2024.

وتعرضت الفاشر لهجمات قوات الدعم السريع وحوصرت لنحو 18 شهرا قبل أن تسقط أواخر الشهر الماضي، مما أدى إلى تعميق الانقسام الجغرافي في السودان.

وخلال الحصار قال سكان إن إمدادات الغذاء كانت تنقطع مما أرغم السكان على أكل علف الحيوانات وأحيانا جلودها. واضافوا أن الأماكن التي كان يتجمع فيها الناس لتناول الوجبات في المطابخ العامة كانت تستهدف بغارات طائرات مسيرة.

