مرطب سيجار فاخر يسجل سعرا قياسيا جديدا ضمن مزاد في كوبا

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بيع مرطّب سيجار كوبي فاخر لقاء 4,77 ملايين دولار، مسجلا رقما قياسيا جديدا، في مزاد أقيم مساء الجمعة في هافانا، خلال مهرجان السيجار الدولي الخامس والعشرين في العاصمة الكوبية.

وفي نهاية المزاد الذي شهد بيع عشرة مرطبات سيجار، بيعت القطعة الرئيسية مقابل 4,77 ملايين دولار، وهو سعر قياسي جديد يسجله مهرجان “ديل هابانو” الذي يجمع سنويا محبي السيجار وممثلي مبيعات ومؤثرين وصحافيين مختصين من مختلف أنحاء العالم.

ويحتوي المرطب المصنوع من خشب الأبنوس والمزين باللؤلؤ والذهب والكريستال، على 400 سيجار “بيهيكي كوهيبا”، وهو النوع الأكثر تميزا من السيجار الكوبي، والذي يحتفل المهرجان هذا العام بمرور خمسة عشر عاما على ابتكاره.

وتجاوزت قيمة بيع الصندوق الفاخر الذي لم يُعلَن عن اسم مشتريه الآسيوي، الرقم القياسي السابق الخاص بهذا النوع من المزادات والبالغ نحو 103 آلاف دولار. وفي العام 2024، وصل سعر أكثر قطعة عريقة إلى 4,77 مليون دولار، وقد اشتراها شياو هونغ هو، رئيس مجموعة إعلامية صينية، بحسب مجلة “لاماتور دو سيغار” الفرنسية المتخصصة.

وتزداد المشاركة الصينية في المهرجان كل عام، مما يعكس تنامي السوق الآسيوية.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال جيسون هي (44 سنة) الذي حضر من بكين للمشاركة للمرة الأولى في المهرجان “أحب السيجار كثيرا. فبعد يوم شاق في العمل، تجلس وتدخن سيجارا وتشعر بالاسترخاء”.

وأشار تشانغ فان تشن (39 عاما)، وهو مدير شركة للتكنولوجيا الفائقة يقع مقرها في شنغهاي، إلى “تزايد عدد الأشخاص الذين بدأوا يدخنون السيجار في شنغهاي وهونغ كونغ وعدد كبير من المدن” الصينية، مؤكدا أنّ شعبية السيجار “تزايدت في الصين”.

وقد حقق المزاد هذا العام ما مجموعه 17 مليون دولار، بينما كان حقق 18,47 و12,35 مليون دولار في العامين السابقين.

جب/رك/جك