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مركبة فضائية أميركية تابعة لشركة خاصة هبطت على القمر (مركز التحكم)

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نجحت شركة أميركية في إنزال مركبتها الفضائية على سطح القمر الأحد لتصبح بذلك ثاني مركبة خاصة تحقق هذا الإنجاز، بحسب ما أظهر بث مباشر عبر الإنترنت من مركز التحكم بالمهمة. 

وهبطت مركبة “بلو غوست ميشن 1″ Blue Ghost Mission 1 التابعة لشركة ” فايرفلاي ايروسبايس” Firefly Aerospace في الساعة 3,34 بتوقيت ساحل الولايات المتحدة الشرقي (08,34 ت غ) بالقرب من مونس لاتراي، وهو تشكيل بركاني في منطقة ماريه كريسيوم على الجانب الشمالي الشرقي القريب من القمر.

ودوّى التصفيق في القاعة بعدما صاح أحد المهندسين في مركز التحكم بالمهمة في أوستن بولاية تكساس “لقد نفذتم هبوطا مثاليا، نحن على القمر”. 

ويُتوقع أن ترسل المركبة صورة أولى قريبا. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة جيسون كيم في وقت لاحق أن المركبة “مستقرة ومستقيمة” على السطح، خلافا للمركبة الخاصة التي سبقتها إلى سطح القمر في شباط/فبراير الفائت، إذ هبطت في وضعية جانبية.

وتندرج مهمة “بلو غوست” في شراكة بين  ناسا وشركات الفضاء الخاصة وتهدف إلى خفض التكاليف ودعم برنامج “أرتميس” الهادف إلى إيفاد رواد فضاء أميركيين مجددا إلى القمر.

والتقط هذا الروبوت الذهبي الصغير الذي يبلغ ارتفاعه مترين وعرضه ثلاثة أمتار ونصف متر صورا مذهلة للأرض والقمر بعدما حمله إلى الفضاء في 15 كانون الثاني/يناير صاروخ من نوع “فالكون 9” تابع لشركة “سبايس إكس”،  

ويحمل “بلو غوست” عشر أدوات علمية تابعة لوكالة ناسا. من بينها جهاز لتحليل تربة القمر، وجهاز كمبيوتر مقاوم للإشعاع، وتجربة لاختبار جدوى استخدام نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية العالمي الحالي للملاحة على سطح القمر.

إأ/ب ح/غ ر

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