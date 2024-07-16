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مركز: ناقلة تحقق في تسرب نفطي محتمل بعد استهدافها من الحوثيين

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القاهرة (رويترز) – قال مركز المعلومات البحرية المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن يوم الثلاثاء إن الناقلة تشيوس ليون التي ترفع علم ليبيريا تقيم الأضرار وتحقق في تسرب نفطي محتمل بعد تعرضها لهجوم من جماعة الحوثي اليمنية.

وتعرضت الناقلة يوم الاثنين لهجوم بزوق مسير تسبب في أضرار طفيفة في بدنها، وذلك بعد سلسلة هجمات شنتها جماعة الحوثي على الناقلة وسفينة أخرى كانت تُبحر على بعد نحو 100 ميل بحري شمال غربي مدينة الحديدة الساحلية باليمن.

وقال مركز المعلومات البحرية المشترك في بيان “كانت السفينة تبحر باتجاه الجنوب قبل أن تحول اتجاهها عقب الهجوم نحو طريق العودة إلى الشمال خارج منطقة التهديد لتقييم الأضرار والتحقق من تسرب نفطي محتمل”.

وأضاف البيان أن ربان الناقلة وطاقمها بخير.

وذكرت جماعة الحوثي أنها استهدفت السفينتين تشيوس ليون وبنتلي 1 بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وزوارق مفخخة ردا على غارة جوية إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يوم السبت.

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